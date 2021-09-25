«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 41.4 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 41.4 مليون.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الـ41.4 مليون جرعة، تلقى 23.2 مليون جرعة أولى، فيما تلقى 18.2 مليون الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.646 مليون شخص.

أكدت وزارة الصحة، أهمية تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حالة الإصابة بالفيروس حاليا يجب المبادرة باستكمال جرعات اللقاح بعد التعافي مباشرة.

وأما إذا كان الشخص متعافيًا، فيجب التأكد من استكمال جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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