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مستشار قانوني يوضح معايير تحديد «نفقة المتعة»

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الرياض - محمد عبدالله - تحدث المستشار القانوني محمد العزي، عن المعايير التي يتم تحديد «نفقة المتعة» بناء عليها؛ حيث أكد أن وزارة العدل قامت بخطوات جبارة في هذا الصدد عن طريق سن مجموعة من  الأنظمة التي يُنظر لها من خارج المملكة بنظرات الإعجاب؛ لأنها تسبق الجميع بسنوات ضوئية.

وأشار العزي، في حديثه لبرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، إلى أنه توجد حاسبة تابعة لوزارة العدل تدخل عليها المرأة تضع راتب زوجها وعدد الأبناء ويطلع لها المبلغ تقريبًا؛ لأن الأصل في النفقة هو أن تكون من دخل الرجل وما يملكه، وهو ما تحكم بناء عليه المحكمة.

وتمر القضية بمراحل للفلترة، حيث تُعرض في البداية أمام لجنة من الخبراء الذين يحاولون التوفيق بين المرأة والرجل، لكن في حال اختلافهما يتم رفع الأمر إلى القاضي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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