«المرور»: ضبط 3145 مركبة مخالفة وقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، السبت، ضبط 3145 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.



جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.



وأهابت إدارات المرور، في تغريدة نشرها «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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