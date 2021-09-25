الارشيف / اخبار السعوديه

مواطن يحول بسطة صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم في 5 سنوات.. تعرف على قصته

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - نجح مواطن في تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم خلال 5 سنوات، بعدما تخلى عن وظيفته وحصل على إجازة بدون راتب لإقامة مشروعه الخاص.

وقال المواطن أبو تالا، خلال لقاء مع برنامج MBC في أسبوع، إنه بدأ مشروعه بأقل الإمكانيات المتاحة ببسطة صغيرة على الطريق بين أبها وخميس مشيط، حيث كان يجلس تحت شجرة ويبيع كمية أسماك لا تتجاوز 30 كيلوجرامًا، قبل أن يتضاعف هذا الرقم مع الوقت إلى 500 كيلو الآن.

وأوضح أنه يعمل برفقة برفقة 5 سعوديين من أقاربه وأشقائه، وأنهم جميعا يحرصون على إتقان عملهم واعداد الطعام للزبائن كما لو كانوا يعدونه لأنفسهم، ما أكسبهم ثقة الزبائن وسمعة كبيرة لمطعم «أبوتالا».

اقرأ أيضا:

متى سينتهي «» وهل تراجعت خطورته؟ طبيب يجيب

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا