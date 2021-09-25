مواطن يحول بسطة صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم في 5 سنوات.. تعرف على قصته

الرياض - محمد عبدالله - نجح مواطن في تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم خلال 5 سنوات، بعدما تخلى عن وظيفته وحصل على إجازة بدون راتب لإقامة مشروعه الخاص.

وقال المواطن أبو تالا، خلال لقاء مع برنامج MBC في أسبوع، إنه بدأ مشروعه بأقل الإمكانيات المتاحة ببسطة صغيرة على الطريق بين أبها وخميس مشيط، حيث كان يجلس تحت شجرة ويبيع كمية أسماك لا تتجاوز 30 كيلوجرامًا، قبل أن يتضاعف هذا الرقم مع الوقت إلى 500 كيلو الآن.

وأوضح أنه يعمل برفقة برفقة 5 سعوديين من أقاربه وأشقائه، وأنهم جميعا يحرصون على إتقان عملهم واعداد الطعام للزبائن كما لو كانوا يعدونه لأنفسهم، ما أكسبهم ثقة الزبائن وسمعة كبيرة لمطعم «أبوتالا».

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