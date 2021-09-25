37 متهمًا في قبضة الأمن بينهم متحرشون بالنساء ومواطنة أطلقت النار من مسدس

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، السبت، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق.

وقال الأمن العام، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، إنه القبض على مواطن تحرش بفتاة في أحد المتنزهات بالطائف، وفي جدة تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية قام بالتحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الطائف تم القبض على 29 مواطنا ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

بينما في المدينة المنورة تم القبض على مواطنة ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس في أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك من قبل مواطن ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حائل تم القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح، وفي القصيم تم ضبط مواطن يسيء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الدوادمي تم القبض على مواطنين ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما.

وفي تبوك تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية.

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