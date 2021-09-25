التحالف: تدمير موقع بالجوف اليمنية يستخدمه الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق المسيرات المفخخة، مؤكدًا استهداف منصة إطلاق ومسيرات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية وعربات إسناد ومشغلين.

من جانبه، استعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، سير معارك الجيش في مختلف الجبهات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي يخوضها الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأكد العميد مجلي أن الجيش نفذ عمليات إغارة وهجمات مضادة وكمائن محكمة تم من خلالها القضاء على الانساق والهجمات والتسللات للمليشيات الحوثية، التي سقطت في تلك الأودية والجبال والتلال بأسلحة الجيش الوطني ونتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى، وكذلك العشرات، من المقبوض عليهم وهم ينفذون العمليات العدائية أطراف محافظة مأرب.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة في جبهة العبدية، جنوب محافظة مأرب، خاض ويخوض معارك بطولية، نفذوا خلالها هجمات عكسية، كان لها الأثر الكبير، مؤكدا أنهم أوقفوا عمليات الحوثيين، وكبدوهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفيما أشار إلى أن جثث الميليشيا ما زالت متناثرة في المناطق التي دارت فيها العمليات القتالية، أكد أن جبهة صرواح غرب مأرب لم تتوقف فيها العمليات العسكرية، والتي شن فيها الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب.

وأكد أن الجيش اليمني والمقاومة حققوا في جبهات ماس والمشجح، والكسارة والجدعان، غرباً ومراد وحريب، انتصارات مهمة ضد ميليشيا الحوثي، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن طيران التحالف استهدف عدداً من مواقع وتحصينات العدو ودمر 5 عربات قتالية و7 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش اليمني دمرت 3عربات قتالية و3 مدرعات 10 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية.

وقال ناطق الجيش إن المعارك لم تتوقف في جبهات الجوف، والتي تنوعت ما بين العمليات الدفاعية والهجومية والإغارات والكمائن المتواصلة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات “الجدافر”، و”القعيف”، و”قناو”، و”الخنجر”.

وفي محافظة تعز قال إن قوات الجيش صدت عدداً من التسللات والهجمات، التي نفذتها المليشيات الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمدينة.. مضيفاً “قوات الجيش الوطني تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية”.

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