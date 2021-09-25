«الصحة» توجه رسالة إلى المصابين بـ«كورونا» والمتعافين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أهمية تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حالة الإصابة بالفيروس حاليا يجب المبادرة باستكمال جرعات اللقاح بعد التعافي مباشرة.

أما إذا كان الشخص متعافيًا، فيجب التأكد من استكمال جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (39) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (50) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,892) حالة ولله الحمد.

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