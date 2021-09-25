وكالة: الأمن السعودي يوقف مصريا قام بفعل فاضح في شوارع جدة

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية توقيف مقيم يحمل الجنسية المصرية لإقدامه على عمل فاضح في عدد من الأماكن في محافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المتحدث، في البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، أن "المقيم ارتكب جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتم توثيق ذلك"، مشددا على أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لبدأ التحقيق معه.

​واليوم السبت، استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية والتي شهدت احتفالات المملكة باليوم الوطني، الخميس الماضي، وجاء في المقطع أنه تم القبض مواطن سعودي في الطائف قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات.

وتطبق الممكلة العربية السعودية "نظام مكافحة التحرش" منذ العام 2018، وينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، وأتاح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

وتعرف السعودية التحرش بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

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