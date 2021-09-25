2400 جولة رقابية خلال يومين في الشرقية



نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا المستجد» وتطبيق «توكلنا»، وكذلك مخالفات بلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

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