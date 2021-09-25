أجهزة منزلية لأيتام شرورة

انتهت جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة من توزيع الأجهزة الكهربائية لـ 65 أسرة من مستفيدي الجمعية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حيث تم توزيع 97 جهازا بمبلغ 88500 ريال.
وقالت إدارة الجمعية إن المشروع نفذ بدعم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان الخيرية، وتضمنت الأجهزة مكيفات وأفرانا وغسالات وثلاجات بقيمة 88500 ريال.
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