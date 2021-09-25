كرنفال للرطب

وبين مدير مكتب الوزارة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الأرقام تشير إلى أن في واحة الأحساء الزراعية أكثر من مليوني نخلة، ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 110 آلاف إلى 120 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًا، وجرى تسجيلها أخيرًا كأكبر واحات النخيل الطبيعية في العالم، وتحتضن أهم أسواق التمور وأشهرها.
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