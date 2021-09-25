كرنفال للرطب

يدشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، كرنفال «أحلى رطب»، غدًا، للتعريف بواحة الأحساء الزراعية العريقة والموطن الأصلي للنخلة، ويستمر لمدة 7 أيام، ويشرع أبوابه للزوار من الساعة 4-10مساءً، ويتزين بأكثر من 32 ركنًا بمشاركة 11 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ومسرح تفاعلي، وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين والزائرين، كما سيكون هناك مجسم لأكبر نخلة بالتمر الفاخر.

وبين مدير مكتب الوزارة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الأرقام تشير إلى أن في واحة الأحساء الزراعية أكثر من مليوني نخلة، ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 110 آلاف إلى 120 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًا، وجرى تسجيلها أخيرًا كأكبر واحات النخيل الطبيعية في العالم، وتحتضن أهم أسواق التمور وأشهرها.