4 شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب "الهروب" بشكل آلي، موضحة أنه لا بد من التحقق من عدة شروط أثناء تسجيل البلاغ.

وتتمثل الشروط في أن تكون هوية مقيم سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، وأشارت الجوازات إلى إمكانية إلغاء البلاغ خلال 15 يوما عبر منصة "أبشر" مؤكدة أن بلاغ التغيب إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.