4 شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

وتتمثل الشروط في أن تكون هوية مقيم سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، وأشارت الجوازات إلى إمكانية إلغاء البلاغ خلال 15 يوما عبر منصة "أبشر" مؤكدة أن بلاغ التغيب إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.
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