شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. مقصد سياحي جاذب ومميز «صور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 53 فندقاً و86 متنزهاً وحديقة عامة

• استمرار العمل بالتدابير الاحترازية وسلامة الأغذية

• توزيع آلاف الهدايا على الزوار والمتنزهين في الكورنيش

شهدت محافظة الخبر إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 91 وسط منظومة متكاملة من الخدمات البلدية، وعديد من البرامج والفعاليات.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن هذا الإقبال يرجع إلى التطور الملحوظ الذي تشهده المدينة يوماً بعد يوم، وبنيتها التحتية المتطورة التي تخدم القطاع السياحي بشكل كبير، والمعالم والأماكن الترفيهية والخدمية المتميزة الموجودة في الخبر، وكذلك الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة لتعزيز الجانب السياحي والترفيهي والخدمي، إضافة إلى 53 فندقاً، وأكثر من 86 متنزهاً وحديقة عامة تحتضنها المحافظة، والواجهات البحرية التي أسهمت في اجتذاب السائحين من مختلف مدن ومحافظات المملكة وكذلك دول الخليج، الأمر الذي عزّز مكانة الخبر كإحدى أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

وأسهم التنظيم الرائع من مختلف الجهات المشاركة ومبادرة النقل الترددي لموقع الاحتفالات والخطة الشاملة التي أعدتها لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات خلال الاحتفالات بمشاركة أكثر من 1000 عامل نظافة، ومئات المعدات، وزيادة اعداد الحاويات في تلك المواقع، في إنجاح الاحتفالات، إضافة الى استمرار الجهود الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي في الخبر للتأكد من استمرار العمل بالتدابير الاحترازية، وسلامة الأغذية، وعدم التهاون في هذا الجانب، فيما تم توزيع آلاف الهدايا على الزوار والمتنزهين في الكورنيش والواجهة البحرية والطرق الرئيسة احتفالاً بهذه المناسبة، إضافة الى بث الأغاني الوطنية في أرجاء المحافظة احتفالًا بهذه المناسبة.

وقامت الأمانة استعداداً لهذه المناسبة بتركيب ما يزيد عن 2500 علم في شوارع الخبر الرئيسة، وأكثر من 650 لوحة تحمل عنوان المناسبة " هي لنا دار " متضمنة عبارات وطنية، وتجميل مختلف أرجاء المدينة من خلال إضاءة كافة المعالم والشوارع، وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء.