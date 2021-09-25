شكرا لقرائتكم خبر 4 محطات كهربائية رئيسة في خدمة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الأعمال الكهربائية وتشغيلها بالمسجد الحرام وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من شبكة زيادة الموثوقية المخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، وتأمين تغذية هذه الشبكة من 4 محطات رئيسة لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى 3 محطات تحكم بالمسجد الحرام، ويجري توزيعها على محطات التحويل الموجودة بمواقع عدة تحتوي على 40 محولا بقدرات مختلفة من 1600 - 2500 ك.ف.ا، وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين أساسي واحتياطي.

وفي حال وجود أي طارئ يجري تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال 8 مولدات، قدرة المولد الواحد 4 م.ف.ا، خلال فترة 1 - 3 دقائق، وتأمين الأحمال المهمة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع، والموزعة في مواقع عدة بالمسجد الحرام، ويتم مراقبتها والتحكم بها وفق أنظمة خاصة بالجهد المتوسط والجهد المنخفض.

كما تنفذ الرئاسة التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.