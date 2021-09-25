تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 50 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 50 حالة، و6 وفيات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2296 حالة منها 255 حالة حرجة.

وأكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,882 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 535,892 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8694 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

