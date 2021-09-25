شكرا لقرائتكم خبر تحرير 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمراكز وأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

من جهة ثانية يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة غدا، بمناسبة يوم الزراعة العربي، بالتوازي مع الاحتفال الرسمي المقام في مقر «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» بالخرطوم، تحت عنوان «نحو أنظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحتفي بهذا اليوم من كل عام إذ يمثل بداية انطلاق العمل العربي المشترك في مجال الزراعة، وهو اليوم الذي باشرت فيه المنظمة عملها في عام 1972م، لذا يأتي الاحتفال السنوي بيوم الزراعة العربي في مثل هذا اليوم تخليدا لهذه المناسبة وتأكيدا وتذكيرا بأهمية هذا الحدث العربي المهم.

وأبان أن انطلاق وتدشين الاحتفال بهذا اليوم والمؤتمر المصاحب له سيكون في رحاب جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، كما سيكون هناك معرض زراعي مصاحب للمؤتمر، وسيتم تدشين مهرجان «أحلى رطب»، مشيرا إلى أن المهرجان يستمر لمدة 7 أيام ويشرع أبوابه للزوار من الساعة 4-10 مساء، ويتزين بـ32 ركنا من عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص والرسم في الهواء الطلق، وكذلك سيكون هناك مسرح تفاعلي للأسرة والأطفال سيتم فيه توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين والزائرين.