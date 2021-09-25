40 مطوفا يخدمون ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم 40 مطوفا بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات التطويف لعمار بيت الله الحرام. ويشارك في تنفيذ خدمة التطويف نحو 40 مطوفا في المسجد الحرام، لتلبية طلبات المعتمرين ومرافقتهم لأداء نسكهم وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديمه للخدمة من خلال التباعد بين المستفيدين ولبس الكمامة.



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