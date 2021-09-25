ماء زمزم.. عناية فائقة ووقاية بمعايير عالية

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ووفرت الرئاسة 15 عربة سقاية متحركة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية تقدر بـ100 عبوة للعربة الواحدة، يجري تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حزم الإجراءات الوقائية التي تسخرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع ماء زمزم المبارك، مع الإشراف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، حيث بدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.
وتعمل الرئاسة عبر فريق مختص من قسم مختبر ماء زمزم على أخذ عينات من الحافظات والمشربيات والأسطوانات والعبوات والعربات الذكية بشكل مستمر، للتأكد من سلامتها قبل الاستخدام، حيث يصل عدد العينات في اليوم الواحد إلى 70 عينة، كما يوجد قسم خاص بالصيانة لمتابعة الأعطال وفحص جميع الأدوات المستخدمة، من نقاط تعبئة ومشربيات والسطحات الخاصة بنقل العبوات والحافظات للتأكد من جاهزيتها.
توزيع مياه زمزم
- 800 ألف عبوة ذات الاستخدام الواحد، في صحن المطاف عبر عربات خاصة
- 100 شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة
- 365 حقيبة أسطوانية بالمداخل والسلالم وكل مصليات الساحات الأمامية والخلفية
- 1000 عامل بفرق الحقائب الأسطوانية
- 60 عربة سقاية كهربائية متنقلة على شرفات المطاف بالدورين الأرضي والأول:
- 80 لترا سعة العربة الواحدة مبرد وغير مبرد
- 190 حقيبة محمولة على الظهر
- 365 حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ10 لترات
- 300 ألف لتر إجمالي حمولة الحقائب الأسطوانية
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