شكرا لقرائتكم خبر ماء زمزم.. عناية فائقة ووقاية بمعايير عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مدى سنوات عدة، حظي بئر ماء زمزم المبارك بعناية فائقة ومتواصلة، حيث خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لمتابعة الأعمال الخاصة بماء زمزم، وتقديمه لقاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير.

ووفرت الرئاسة 15 عربة سقاية متحركة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية تقدر بـ100 عبوة للعربة الواحدة، يجري تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حزم الإجراءات الوقائية التي تسخرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع ماء زمزم المبارك، مع الإشراف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، حيث بدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

وتعمل الرئاسة عبر فريق مختص من قسم مختبر ماء زمزم على أخذ عينات من الحافظات والمشربيات والأسطوانات والعبوات والعربات الذكية بشكل مستمر، للتأكد من سلامتها قبل الاستخدام، حيث يصل عدد العينات في اليوم الواحد إلى 70 عينة، كما يوجد قسم خاص بالصيانة لمتابعة الأعطال وفحص جميع الأدوات المستخدمة، من نقاط تعبئة ومشربيات والسطحات الخاصة بنقل العبوات والحافظات للتأكد من جاهزيتها.

توزيع مياه زمزم

