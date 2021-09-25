3 مسارات للبحث والابتكار بجامعة الملك خالد

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وأوضح السلمي أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وتتواءم مع رؤية 2030 ومع الدور المحوري للجامعات وخاصة في مجال البحث والابتكار، الذي يحظى باهتمام كبير في المملكة، منوها بأهمية مثل هذه المبادرات في دعم البحث العلمي والابتكار.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني أن المسارات البحثية والابتكارية الثلاثة تتمثل في مجموعة من المبادرات التي تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتهدف إلى المشاركة في صناعة جيل من الباحثين قادر على صناعة المستقبل، حيث شملت المسارات دعم 91 بحثا نوعيا و91 فكرة اختراع وكذلك دعم 91 منتجا بحثيا.

وأشار إلى إتاحة المجال للمهتمين بالبحث العلمي بين أروقة الجامعة للتقدم على المبادرات المطروحة خلال 91 يوما، ابتداء من اليوم الوطني السعودي لهذا العام عبر الرابط المخصص.

وأضاف بأنه روعي في المسارات الثلاثة أن تقع ضمن الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، وأن تكون ذات جدوى علمية واقتصادية، وتنشر البحوث العلمية في فئة أعلى 25% من المجلات المحكمة وفق قاعدة بيانات شبكة العلوم web of science. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، مبادرة مسارات البحث والابتكار الثلاثة 91×91×91 التي يشتمل كل منها على 91 فكرة أو مشروعا أطلقتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.وأوضح السلمي أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وتتواءم مع رؤية 2030 ومع الدور المحوري للجامعات وخاصة في مجال البحث والابتكار، الذي يحظى باهتمام كبير في المملكة، منوها بأهمية مثل هذه المبادرات في دعم البحث العلمي والابتكار.من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني أن المسارات البحثية والابتكارية الثلاثة تتمثل في مجموعة من المبادرات التي تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتهدف إلى المشاركة في صناعة جيل من الباحثين قادر على صناعة المستقبل، حيث شملت المسارات دعم 91 بحثا نوعيا و91 فكرة اختراع وكذلك دعم 91 منتجا بحثيا.وأشار إلى إتاحة المجال للمهتمين بالبحث العلمي بين أروقة الجامعة للتقدم على المبادرات المطروحة خلال 91 يوما، ابتداء من اليوم الوطني السعودي لهذا العام عبر الرابط المخصص.وأضاف بأنه روعي في المسارات الثلاثة أن تقع ضمن الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، وأن تكون ذات جدوى علمية واقتصادية، وتنشر البحوث العلمية في فئة أعلى 25% من المجلات المحكمة وفق قاعدة بيانات شبكة العلوم web of science.

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