استبدال 90 ألف مصباح لتحسين كفاءة الطاقة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» المرحلة الرابعة والأخيرة لاستبدال مصابيح الإنارة العادية بأخرى موفرة تعمل بتقنية LED، وذلك ضمن جهودها المستمرة بهدف توفير الطاقة.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه خلال هذه المرحلة استبدل 90 ألف مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي لتحقيق وفر قدره 70% من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الأولى حتى الأخيرة 192,000 مصباح.

من جهة أخرى أسفرت أعمال مكافحة «البيع العشوائي» ومتابعة كافة المخالفات البلدية بنطاق بلدية الصفا الفرعية عن مصادرة 24 طنا من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع 39 طنا من الدمارات، فيما جرت إزالة وطمس 990 من المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة 360 من المحال؛ حيث جرى إغلاق 77 منشأة مخالفة وإشعار 19 موقعا.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت الشمراني أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو 34 موقعا من مخالفات شروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت «إن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكنت من إتلاف 40 عربة وبسطة مخالفة ومصادرة 24.500 طن خضار سلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك».