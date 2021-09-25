الإطاحة بـ15,693 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,693 مخالفا، منهم:
- 6336 مخالفا لنظام الإقامة
- 7452 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1905 مخالفين لنظام العمل
2 - إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 311 شخصا، منهم:
- 54% يمنيو الجنسية
- 43% إثيوبيو الجنسية
- 3% جنسيات أخرى
- ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
3 - ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85,009 وافدين مخالفين، منهم
- 75,014 رجلا
- 9995 امرأة
5 -
إحالة 67,641 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 3920 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 9433 مخالفا
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