شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3145 مركبة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 3145 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور