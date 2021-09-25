ضبط مقيم ارتكب 19 جريمة سرقة ونشل بدراجة نارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة على مقيم يمني ارتكب 19 جريمة سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث، ارتكب 19 حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات، ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية بجدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.



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