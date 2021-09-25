التعليم تنادي بمأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التعليم مبادرة «مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية» بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي صادف أمس؛ لتأطير المسؤولية المجتمعية في الجامعات، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث خصصت الوزارة جائزة للمسؤولية المجتمعية في الجامعات ضمن المشاريع الداعمة؛ لتمكينها من المساهمة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته وفق مؤشرات أداء معتمدة.

وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري أن الوزارة تهدف من المبادرة إلى وضع إطار تنظيمي يربط أداء المسؤولية المجتمعية بالأداء المؤسسي، لتنظيم جهودها في مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لترسيخ مفهوم موحد لخدمة المجتمع، إضافة إلى بناء نظام الكتروني موحد للحوكمة يرصد برامج وأنشطة ومشاريع المسؤولية المجتمعية المنفذة في الجامعات لبناء قاعدة بيانات شاملة تنظم وتوثق تفعيل هذه المسؤولية، وتعمل على ضمان الجودة وإيجاد معايير مفاضلة بين الجامعات محليا ورفع مستوى تصنيفها عالميا.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إيجاد بيئة تنافسية تكاملية للمسؤولية المجتمعية محفزة لمنسوبي الجامعات وجاذبة للقطاعات الأخرى، بما يعزز الاستثمار المجتمعي ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق ويرسخ ثقافة الإبداع والابتكار، مع تأمين التواصل الفعال بين الجهات المساهمة في المسؤولية المجتمعية داخل وخارج الجامعات لرفع مستوى أدائها في خدمة المجتمع وتعظيم مخرجاتها.

من جانبه، بين وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتورمحمد العضيب أن من أبرز إيجابيات إضفاء الطابع المؤسسي للمسؤولية المجتمعية في الجامعات هو تحديد الفرق بين مفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وإيجاد أدوات لقياس مستوى الأداء مع وجود حوافز معنوية ومادية لتطوير مخرجات المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على التزام الجامعات بممارسات مستدامة لمجموعة من المبادئ والقيم التي تخدم المجتمع وتحقق أبعاد التنمية المستدامة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، بفضل ما تمتلكه الجامعات من إمكانات بشرية ضخمة، وتخصصات علمية متنوعة، ومبان ومعامل ومختبرات، ومستشفيات جامعية.