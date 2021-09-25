باعة الورد والمناديل والكمامات عند الإشارات متسولون

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وأكد المحامي عبدالعزيز الزامل أن النظام يشمل ممارسي التسول بكل أشكاله وصوره كما ورد في المادة الأولى منه، بأن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أوفي وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وبين أن المادة السادسة أشارت إلى أنه تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، فإن تعذر ذلك، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسن النية، وكل ذلك بناء على مجريات الضبط والتحقيق والسلطة التقديرية للقضاء عند إصدار الحكم بعد دراسة ملف القضية من خلال سماع الدعوى والرد عليها والأدلة والبينات المقدمة.
من جانبه قال القانوني والمستشار الشرعي، عبدالرحمن آل شيبان لـ «مكة » إن نظام مكافحة التسول الجديد يشمل بائعي الورد والكمامات والمناديل ونحوها شريطة وجود قرينة على التسول، كقرينة الاستجداء والإصرار الصادر من البائع للشراء، أما إن قام ببيع هذه المنتجات الخفيفة من دون وجود قرينة للتسول فلا يخضع لنظام مكافحة التسول الجديد ولكن يخضع لنظام التجارة. أما من حيث كيفية تقدير قيمة ما تسوله المتسول فهي خاضعة لتقدير المختصين في إدارة مكافحة التسول التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
أبرز ما ورد في النظام الجديد لمكافحة التسول:
- التسول محظور مهما كانت مسوغاته.
- الداخليه تختص بالقبض على المتسولين.
- ممتهن التسول هو كل من يقبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
- فيما يخص المتسولين السعوديين، دراسة حالتهم وتقديم الخدمات الصحية، الاجتماعية، النفسية والاقتصادية بحسب الحاجة ومتابعتهم.
- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين.
- إعداد دراسات، بحوث، عقد مؤتمرات ذات صلة بمكافحة التسول.
- يعاقب ممتهن التسول وشريكه بأي صورة بالسجن مدة أقصاها 6 أشهر وغرامة أعلاها 50 ألف ريال، أو بهما معا.
- يعاقب من كان عضوا أو مديرا لجماعة منظمة للتسول بالسجن مدة أقصاها سنة وغرامة أعلاها 100 ألف ريال، أو بهما معا.
- يبعد غير السعودي الممتهن للتسول عن المملكة ويسمح له فقط بالعودة كحاج أو معتمر، باستثناء إذا كان المتسول زوجا لسعودية أو زوجة لسعودي.
- بحكم قضائي، تصادر الأموال النقدية والعينية التي جمعها المتسول من تسوله، فإن تعذر ضبطها، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها مع مراعاة حسن النية.
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