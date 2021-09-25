باعة الورد والمناديل والكمامات عند الإشارات متسولون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وافق مجلس الوزراء أخيرا على النظام الجديد لمكافحة التسول والذي أوكل لوزارة الداخلية مهمة القبض على المتسولين، نبه قانونيون إلى أن التسول طبقا للنظام يشمل باعة الورد والمناديل والكمامات عند الإشارات المرورية.

وأكد المحامي عبدالعزيز الزامل أن النظام يشمل ممارسي التسول بكل أشكاله وصوره كما ورد في المادة الأولى منه، بأن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أوفي وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وبين أن المادة السادسة أشارت إلى أنه تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، فإن تعذر ذلك، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسن النية، وكل ذلك بناء على مجريات الضبط والتحقيق والسلطة التقديرية للقضاء عند إصدار الحكم بعد دراسة ملف القضية من خلال سماع الدعوى والرد عليها والأدلة والبينات المقدمة.

من جانبه قال القانوني والمستشار الشرعي، عبدالرحمن آل شيبان لـ «مكة » إن نظام مكافحة التسول الجديد يشمل بائعي الورد والكمامات والمناديل ونحوها شريطة وجود قرينة على التسول، كقرينة الاستجداء والإصرار الصادر من البائع للشراء، أما إن قام ببيع هذه المنتجات الخفيفة من دون وجود قرينة للتسول فلا يخضع لنظام مكافحة التسول الجديد ولكن يخضع لنظام التجارة. أما من حيث كيفية تقدير قيمة ما تسوله المتسول فهي خاضعة لتقدير المختصين في إدارة مكافحة التسول التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

أبرز ما ورد في النظام الجديد لمكافحة التسول:

