بالفيديو.. قصة سعودي شارك بتصميم أول طائرة بالعالم من الكاربون فايبر

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن المهندس منير بخش تفاصيل التحاقه بمجال هندسة الطيران وتصميم أول طائرة بنفسه وعودته من من أمريكا لأجل والدته.

وقال وفقا لـ"الإخبارية": "إنه ترك شركتين في أمريكا يعمل بهما قرابة 650 موظف من أجل والدته، مضيفا إن والدته هي الداعم الأول له وكان يتصل بها باستمرار ويأخذ رأيها في كل شيء".

وأضاف أنه عاد من أمريكا لأجل والدته رحمها الله، حيث توفيت بعد عودته بعام ونصف العام تقريبا.

وقال "بعد التخرج من الثانوية قلت لوالدي أرغب أن التحق بمجال هندسة الطائرات، وفعلا سافرت إلى أمريكا وحصلت على البكالوريوس في هندسة الطيران، وحصلت أيضا على الماجستير الأول والثاني في مجال الطيران، بعدها التحقت بشركة لتصنيع الطائرات وبدأت في تصميم أول طائرة لي.

وتابع المهندس منير بخش "أنه شارك في تصميم أول طائرة في العالم مصنوعة من الكاربون فايبر".

اقرأ أيضا: