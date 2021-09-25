بالفيديو.. خطوات إسعاف الشخص المصاب بالحروق

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، الخطوات الواجب اتباعها لتقديم المساعدات أو الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بالحروق البسيطة.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أول خطوة يجب أن يقوم بها الشخص هي حماية نفسه من الحريق، ومحاولة السيطرة عليه، ومن ثم تقديم المساعدة للشخص المصاب.

وأضافت أنه يجب إزالة الملابس والإكسسوارات من المنطقة المصابة بالحرق، وتبريدها بالماء لمدة 10 دقائق أو يزيد، والعمل على تغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف وبدون شد.

وحذرت الهيئة من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق بجسم المصاب، مشيرة لأهمية طلب المساعدة الطبية من مختص أثناء عملية الإسعاف.

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