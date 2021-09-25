أخبار السعودية.. إجراءات جديدة للطلاب المعفيين من اللقاح.. شروط المساعدة المقطوعة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 25 سبتمبر2021م منها: إجراءات جديدة للطلاب المعفيين من اللقاح، وشروط التقديم على المساعدة المقطوعة.

إجراءات جديدة للطلاب المعفيين من اللقاح

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن إجراء جديد بشأن الطلاب المعفيين من أخذ لقاح فيروس «كورونا».

«الكتلة الباردة» في طريقها للمملكة

قال محلل الطقس بمركز الأرصاد الوطني، عادل القازنلي، إنّه ابتداءً من اليوم السبت، تتسبب كتلة هوائية باردة في انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة العمل

تمكّنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 15 ألفًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع واحد، ضمن حملة أمنية شملت جميع المناطق.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة وآلية الاستعلام عنها

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل.

«الصحة» تحدِّد برتوكولات العودة للمدارس للحد من كورونا

حدَّدت وزارة الصحة برتوكولات العودة للمدارس للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى الأعراض ومواضع الخطورة العالية والمتوسطة وطرق الوقاية اللازمة.

وزارة الداخلية تحدد عقوبات جريمة التحرش.. قد تصل إلى 5 سنوات

حددت وزارة الداخلية عقوبة مرتكبي جريمة التحرش التي وردت في نظام مكافحة جريمة التحرش، مشيرة إلى تعريف التحرش.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة وآلية الاستعلام عنها

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل.

المرور يحدد رسوم رخص السير ونقل المركبات بأنواعها

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار وتجديد وبدل تالف أو فاقد لرخص السير ونقل المركبات بجميع أنواعها ردًا على استفسارات المواطنين.

البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا أو ابشر) معتمدة في الاختبارات المحوسبة فقط وليس الاختبارات الورقية.

إجراءات حساب الضريبة على السيارة المستوردة

بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيفية حساب الضريبة على السيارة المستوردة والإجراءات المتبعة حال عدم الاقتناع بالفاتورة المقدمة من مستورد المركبة.

اقتران القمر الأحدب المتناقص بالثريا في سماء المملكة الليلة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل منتصف الليل، اليوم السبت، ظهور القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا المعروف باسم «الشقيقات السبع»، وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن 851 وظيفة شاغرة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر عدد 851 وظيفة شاغرة بدرجة «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس» لإحلال وتوطين السعوديين بحسب الجدول على «الرابط التالي».

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