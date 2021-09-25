المملكة السابعة عالميًا في تجارة التجزئة ضمن مؤشر 2019

الرياض - محمد عبدالله - حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالميًا في تجارة التجزئة، لتأتي خلف كل من الصين، والهند، وماليزيا، وغانا، وإندونيسيا، والسنغال.

ويأتي ذلك بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي 2019 الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم.

واعتمد تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي على تحليل 25 متغيرًا محددًا للاقتصاد الكلي والتجزئة، جاء ذلك في وقت استضافت فيه المملكة العام الماضي لأول مرة (قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بهدف تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة.

كما أفاد تقرير لغرفة الرياض في شهر سبتمبر الجاري عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي العام الماضي أظهر أن المملكة في المركز الثاني عربيًا و49 عالمياً من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وتعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي وإيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.

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