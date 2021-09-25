متى سينتهي «كورونا» وهل تراجعت خطورته؟ طبيب يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية د.محمد العاسمي أن العالم في طريقه للخلاص من فيروس كورونا.

وقال العاسمي، خلال حلقة برنامج "MBC في أسبوع"، إن النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة رائعة جدا وتتحسن.

وتابع أن بدايات ظهور فيروس كورونا وما صاحبها من رعب شديد والتزام الجلوس في المنزل، قبل أن تصبح الأمور أفضل، بسبب تطور أمور الوقاية، وتطور أيضا فهمنا للفيروس فضلا عن توفير اللقاحات المضادة لمقاومة الفيروس.

وأوضح أن اختراع اللقاح منحنا الأداة القوية لمقاومة الفيروس، وكسر حدته.

وأكد العاسمي أن اللقاح ساهم بشكل كبير في خفض أعداد الإصابات الشديد بفيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم عن تسجيل (39) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (50) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,892) حالة ولله الحمد.

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