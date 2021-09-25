إصدار 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة بحائل في أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت صحة حائل ممثلةً بإدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، وذلك خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2021.

وأوضحت أنها أصدرت 4 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص (مبدئي)، و6 تراخيص (نهائية) لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 18 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 13 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 6 إجراءات نقل ملكية وموقع لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت 8 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 10 بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 8 قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

اقرأ أيضا:

متى سينتهي «كورونا» وهل تراجعت خطورته؟ طبيب يجيب