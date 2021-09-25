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بالصور.. اختتام مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة بمشاركة سعودية

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الرياض - محمد عبدالله - اختتم التمرين الرباعي المشترك، الخميس الماضي، بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، بمشاركة وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية والقوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية.

حضر الختام نائب وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد بن عبد الرحمن العمار ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام.

يأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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