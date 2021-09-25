«أمانة الطائف» تكشف حقيقة اندلاع حريق في مردم النسيم

الرياض - محمد عبدالله - قالت أمانة محافظة الطائف، إنه لم تتم أي أعمال تخريبية في مردم الطائف بحي النسيم، مؤكدة متابعته بصفة دورية من قبل فرق ميدانية تتفقد سير العمل به.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشير فيه إلى حريق في مردم الطائف.

وقالت أمانة الطائف، إن الحريق المصور في المقطع، قام به مجهولون، حيث عمدوا إلى حرق إطارات سيارات قديمة في إحدى الأراضي البيضاء.

وأشارت إلى أن الأمانة تفاعلت مع الحدث بتمهيد الطريق الموصل لموقع الحادثة لتتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

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