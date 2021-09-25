«الصحة»: 6 إرشادات هامة للدخول الآمن للأماكن العامة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن الاحترازات أصبحت من العادات، مطالبة الجميع بالتأكد من تطبيقها دائمًا، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وجاء ذلك عبر حساب الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث أرفقت مع تغريدتها إنفوجرافًا تحت عنوان «الدخول الآمن للأماكن العامة»، يؤكد ضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، والتباعد، وتحديد عدد الزوار في كل منشأة، مع التأكد من لبس الكمامة، والتبليغ عند وجود مخالفات، والحرص على قياس درجة الحرارة، مشددة على ضرورة التعاون وعدم التهاون في تطبيق الاحترازات.

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