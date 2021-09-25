استبدال 90 ألف مصباح في شوارع جدة

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة.
وأضاف الأسمري بانه تم خلال هذه المرحلة استبدال ما يقرب من 90 ألف مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي لتحقيق وفر قدره 70 % من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الاولى حتى الاخيرة أكثر من 192 ألف مصباح.
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