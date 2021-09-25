السعودية | بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية.. اختتام مناورات التمرين الرباعي باليونان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، وذلك بمشاركة وحدات المظلييين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية.

وشارك في التمرين الذي حضره نائب وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد بن عبد الرحمن العمار، والقوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري، وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية.

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية؛ لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة ، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة.