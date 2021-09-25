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السعودية | “شرطة مكة” تطيح بأربعيني تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:08 مساءً, 25 سبتمبر 2021 م

ألقت قوات الشرطة بمنطقة مكة المكرمة القبض على القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة بالنساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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