الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمصابي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تمّ تسجيل 255 حالة، فيما تمّ أمس الجمعة تسجيل 271 حالة بانخفاض قدره 15 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا، حيث تمّ تسجيل 2296 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2313 حالة وذلك بانخفاض قدره 17 حالة فقط.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالات وفاة جديدة، وحالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

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