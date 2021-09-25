نشرة «عاجل».. هيئة الزكاة توضح حساب الضريبة على السيارة المستوردة.. تفاصيل انفجار مقديشو

الرياض - محمد عبدالله - تناولت صحيفة عاجل الإلكترونية العديد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والدولية، ومنها تبني حركة «الشباب» الصومالية انفجار مقديشو، وجوجل تقطع الخدمة عن ملايين المستخدمين.

«هيئة الزكاة» توضح إجراءات حساب الضريبة على السيارة المستوردة

بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيفية حساب الضريبة على السيارة المستوردة والإجراءات المتبعة حال عدم الاقتناع بالفاتورة المقدمة من مستورد المركبة.

«الأرصاد» يعلن تدنِّيًا في الرؤية وتساقط البرد على ثلاث مناطق الساعات القادمة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، عن إمكانية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت، على عدد من مناطق المملكة

الأمم المتحدة تكشف آليات تجاوز السياحة السعودية لأزمة كورونا

قالت بسمة الميمان، مدير الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إنَّ جهود المملكة العربية السعودية الناجِحة للحفاظ على قطاع السياحة في أوج انتشار جائحة فيروس كورونا، ساهمت في إبراز صوت المملكة المؤثّر على الساحة الدولية.

بالأسماء.. تشكيل حكومة اتحادية جديدة في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تشكيل حكومة اتحادية جديدة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

بحصيلة وفيات أولية تصل لـ ٧ قتلى.. حركة «الشباب» الصومالية تتبنى انفجار مقديشو

وقع منذ قليل، انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو، وتشير المعلومات الأولية عن أن هجوما انتحاريا استهدف أحد ميادين العاصمة

الحبس والغرامة 250 ألف درهم عقوبة الابتزاز الإلكتروني

سنت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم.

خوفًا من الاختراق.. جوجل تقطع الخدمة عن ملايين المستخدمين

تستعد شركة «جوجل» العملاقة، للانقطاع عن دعمها لملايين الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، في غضون ٤٨ ساعة.

الأنسجة تتغير.. دراسة توضح تأثيرات كوفيد 19 على الدماغ

كشفت دراسة علمية جديدة عن أنَّ الإصابة بمرض «كوفيد -19» الذي يسبّبه فيروس كورونا، يتسبّب بآثار سلبية على الدماغ.