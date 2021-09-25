3 مناطق تسجل «صفر» إصابات.. والرياض ومكة في المقدمة بـ12 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقتا الرياض ومكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلتين 12 إصابة جديدة، من إجمالي 39 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة، فيما لم تسجل مناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية أي إصابات جديدة بكورونا.

وجاءت منطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 4 حالات، والمدينة المنورة 3 حالات، وجازان ونجران حالتان كل منها، والقصيم وعسير وتبوك والجوف حالة واحدة فقط لكل منها. فيما لم تسجل مناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية أي حالة إصابة بكورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و50 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة أوضحت، في وقت سابق، أن من فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، ما يلي: 95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

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