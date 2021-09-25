آلية وشروط التسجيل في منصة إحسان كمتبرع

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت منصة إحسان طريقة وآلية قيام المستخدم بالتسجيل في منصة إحسان كمتبرع، مشيرة إلى كيفية التبرع عبر المنصة.

وأوضحت منصة إحسان عبر موقعها الإلكتروني أنَّ خطوات التسجيل في المنصة كمتبرع تتمثل فيما يلي:

1-قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إحسان الخيرية من خلال الضغط على الرابط التالي «اضغط هنا».

2-أنقر على خانة التسجيل وسوف يتم نقلك إلى صفحة التسجيل.

3-اضغط على خانة إنشاء حساب.

4-قم بإدخال المعلومات المطلوبة من اسم المستفيد والبريد الإلكتروني.

5-اكتب رقم الجوال

6-إدراج رمز التحقق الذي يتم إرساله على رقم الهاتف في الخانة الشاغرة لذلك.

7-انقر على خانة إنشاء حساب جديد.

8-التحقق من البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب عبر الرابط المرسل برسالة بريد إلكتروني.

9-تسجيل الدخول للحساب.

طريقة التبرع لمنصة إحسان

وأوضحت منصة إحسان عبر موقعها الإلكتروني أنّه يمكن التبرع عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية «اضغط هنا»

ثم الضغط على «تبرع الآن» ثم تظهر الحالات التي تستحقّ التبرع والبرامج المختلفة، ثمّ اضغط على ما يناسبك منها وأضفه إلى سلتك ثم اكتب مبلغ التبرع واضغط «تبرع الآن»، وفقًا لمنصة إحسان.

فيما أطلقت منصة إحسان، خدمة التبرّع الدوري، التي تتيح استقطاع مبلغ دوري من المواطن موجه للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة.

وأضافت منصة إحسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنها أطلقت خدمة التبرّع الدوري التي تتيح لك استقطاع مبلغ دوري للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

كما أوضحت منصة إحسان اشتراطات ومتطلبات التسجيل في منصة إحسان، ويتمثل ذلك في ضرورة توافر الشروط التالية:

- لابد أن يكون المستفيد من المملكة العربية السعودية.

- يجب أن يتم التواصل بشكل مباشر بين المستفيد والمنصة.

- ضرورة امتلاك بريد إلكتروني صالح لكي تتمكن من التسجيل.

- لا يستفيد من المنصة الأشخاص خارج السعودية إلا في حالة امتلاك رقم جوال سعودي.

فيما اقتربت التبرعات المقدمة إلى منصة (إحسان) للعمل الخيري، منذ تأسيسها في 20 مارس الماضي وحتى الآن، إلى مليار ريال بأكثر من مليوني مستفيد، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية»

يذكر أنَّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أطلقت في 20 مارس الماضي، المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة.

وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات «الداخلية- العدل- المالية- الصحة- الشؤون البلدية والقروية والإسكان- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- التعليم»، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

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