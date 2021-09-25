«هيئة الزكاة» توضح إجراءات حساب الضريبة على السيارة المستوردة

الرياض - محمد عبدالله - بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيفية حساب الضريبة على السيارة المستوردة والإجراءات المتبعة حال عدم الاقتناع بالفاتورة المقدمة من مستورد المركبة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- تفاعلا مع استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يتم الأخذ بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة الجديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويا بدءا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءا من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تتجاوز نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات.

وأضافت بأنه يتم فرض رسوم جمركية 5% من قيمة المركبة (شامل الشحن) ومن ثم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي القيمة شامل الرسوم.

وأشارت هيئة الزكاة إلى أن أقل سنة صنع يُسمح بدخولها للسيارة هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

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