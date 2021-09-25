الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل إلى اليمن

الرياض - محمد عبدالله - وصلت إلى ميناء مدينة عدن اليمنية الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية، التي تُقدِّمها المملكة في إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار لليمن.

وتبلغ كمية الدفعة الرابعة من المنحة 75 ألف طن متري من الديزل، و40 ألف طن متري من زيت الوقود بإجمالي 110 أطنان متري من المشتقات النفطية السعودية، التي بلغ إجمالي حجمها منذ بدء الحملة وحتى الآن 302 ألف كن متري.

وتهدف المنحة إلى تلبية الاحتياجات الشهرية التي تقدمها محطات الكهرباء للمحافظات اليمنية، وفق حوكمة دقيقة متفق عليها، لضمان وصولها إلى كافة المناطق اليمنية المستفيدة.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي: «هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية، وانطلاقًا من تسخير كل الجهود في مختلف المجالات لمساعدة الشعب اليمني».

وأضاف: «كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وساهمت خلال الربع الأول من العام 2021 في إنتاج أكثر من 764 ميجاوات، وساهمت بذلك في تحسين الأوضاع العامة في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية، فضلًا عن المجالات التعليمية والخدمية الأخرى، وعملت أيضًا على رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات اليمنية، وتقليل ساعات انقطاع التيار، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي».

الجدير بالذكر أنَّ الدُّفعات الثلاث السابقة من منحة المشتقات النفطية السعودية، ساهمت في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة لجنة توزيع المشتقات النفطية، بناءً على الاحتياجات المقدمة سابقاً من محطات كهرباء المحافظات اليمنية.