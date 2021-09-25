الأمير فيصل بن فرحان يبحث دعم العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة مع وزيرة خارجية كولومبيا

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، مع نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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