الصحة: 39 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546882 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535892 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8694 حالة.

كانت وزارة الصحة، في وقت سابق، ثد ذكرت أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

يذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

اقرأ أيضا:

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون

«الصحة» تحدِّد برتوكولات العودة للمدارس للحد من كورونا