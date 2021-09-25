متحدث «الأرصاد» يحذر من الانجراف وراء «خبراء الطقس» في أمور الصحة

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد الوطني، حسين القحطاني، من الانجراف وراء مَن يسمّون أنفسهم بخبراء الطقس في الأمور التي تتعلق بالصحة.

وقال القحطاني لقناة الإخبارية، إنَّ الإنفلونزا الموسمية من الأمور الصحية والجهة التي تصدر توجيهات بشأنها هي وزارة الصحة وليس من يدعون أنهم خبراء في الطقس.

وطالب بعدم الانجراف وراء المعلومات التي يصدرونها، مؤكدًا أنّ وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار تنبيهات أو توعية المجتمع بأي حالة صحية مصاحبة للأجواء او غيرها.

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