بالفيديو.. خبير سيارات: بيع شركات التأمين للمركبات التالفة يتسبب في كارثة

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير المهتم بمجال السيارات، أحمد الحربي، إن شركات التأمين تبيع السيارات التالفة ليُعاد بيعها مرة ثانية بغش، مما يؤدي لوقوع حوادث مرورية.

وأوضح الحربي لبرنامج «120» المذاع على قناة الإخبارية، أن السيارة التالفة هي التي تتعرض لحادث مروري أو طبيعي او حريق، وتصنف تالفة في حالتين إما لارتفاع تكلفة إصلاحها أو لأنه لا يمكن إصلاحها.

وأضاف أن شركات التأمين تجمع هذه السيارات التالفة وتعيد بيعها، موضحًا أنه من حقها بيع تلك السيارات، لكنها تبيعها لأشخاص يقومون بإصلاحها بطرق سيئة جدًا، ومن ثم بيعها في الأسواق، وهذه كارثة؛ لأن جزء كبير من الحوادث المرورية تحدث بسبب بيع تلك السيارات دون إصلاحها بشكل صحيح.

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