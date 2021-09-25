شروط التقديم على المساعدة المقطوعة وآلية الاستعلام عنها

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل.

وكذلك تمنح المساعدة المقطوعة للأشخاص الذين لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

حدَّدت وزارة الموارد البشرية، خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على «الخدمات الإلكترونية».

ثم اختيار خدمات وكالة الضمان ثم اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنا».

التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت آلية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، كما حددت كذلك الفئات المستفيدة به.

وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيد التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

وشددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أنه يجب أن يتضمن نموذج الطلب بيانات عدة منها:

- الاسم الرباعي لمقدم الطلب.

- رقم هويته الوطنية.

- تاريخ الميلاد.

العنوان الوطني.

- معلومات التواصل.

- رقم الحساب البنكي.

- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

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بالرابط.. خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي