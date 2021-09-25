«الشورى» يدرس التقريرين السنويين لوزارتي الطاقة والصناعة ومذكرة لتشجيع الاستثمار المباشر

الرياض - محمد عبدالله - عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التقريرين السنويين لوزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام 1441/1442ه, ومشروع لمذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبحث الاجتماع الذي تم برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، أهمية التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بوزارة الطاقة، في ضوء المتغيرات والمستجدات خلال الفترات الماضية، وتطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنويًا، لضمان قياس فعالية المخرجات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.

كما ناقش أعضاء اللجنة إمكانية قيام الوزارة بعمل دراسة بحثية تبين أثر منتجات الطاقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات، نظراً لأهمية الدراسات والأبحاث في هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحثت اللجنة أهمية إيجاد تنسيق بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.

كما درست اللجنة رأيها حيال إمكانية تبني الوزارة لآليات من شأنها تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها، علاوة على تكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وذلك باستثمار أفضل الممارسات العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة في المملكة.

واستعرضت اللجنة أهمية إيجاد مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق لربط هذه المدن والمناطق التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن لها بما يعزز ويدعم جهود الصناعة في المملكة.

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