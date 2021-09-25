كتلة باردة تخفض درجات الحرارة شمال المملكة

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بالفرصة المهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها, كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين صل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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